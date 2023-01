сегодня



Участники METALLICA, GUNS N' ROSES, AEROSMITH, DEF LEPPARD на альбоме вокалиста MOTT THE HOOPLE



IAN HUNTER 21 апреля на Sun Records выпустит новую работу, получившую название "Defiance Part 1", в записи которой принимали участие множество гостей (список ниже). Видео на композицию "Bed Of Roses" доступно ниже.



«"Это была случайность. Я такого не планировал. Правда, я серьезно. Я на самом деле не мог поверить в происходящее, что некоторые из них согласились. Я к тому, что произошло нечто удивительное. Это был такой кайф!» — говорит про новую работу музыкант.



Трек-лист:



01. Defiance



Dane Clark: Drums

Robert Trujillo: Bass

Slash: Electric, Rhythm and Lead Guitars

Dennis Dibrizzi: Background Vocal

Andy York: Background Vocal

Ian Hunter: Electric Guitar



02. Bed Of Roses



Ringo Starr: Drums

Tony Shanahan: Bass

Mike Campbell: Acoustic and Electric Rhythm Guitars, Slide Guitar, Mandolin

Andy Burton: Organ

Rich Pagano: Tambourine

Andy York: Background Vocals

Ian Hunter: Piano



03. No Hard Feelings



Dane Clark: Drums and Percussion

Johnny Depp: Acoustic and Electric Rhythm Guitars, Slide Guitar, Background Vocals

Jeff Beck: Lead Guitar

Andy York: Electric Guitar, Bass

Ian Hunter: Piano



04. Pavlov's Dog



Eric Kretz: Drums

Dean DeLeo: Electric Rhythm and Lead Guitars, Acoustic Guitar, Slide Guitar

Robert DeLeo: Bass

Dennis Dibrizzi: Background Vocal

Andy York: Background Vocal, Maracas

Ian Hunter: Piano



05. Don't Tread On Me



Rich Pagano: Drums, Congas, Percussion

Todd Rundgren: Rhythm and Lead Electric Guitars, Background Vocals

Andy Burton: Organ

Andy York: Bass

Ian Hunter: Piano



06. Guernica



Dane Clark: Drums and Percussion

Mike Campbell: Electric Rhythm and Lead Guitars

Joe Elliott: Background Vocals

Andy Burton: Harmonium

Andy York: Bass, Baritone Guitar, Background Vocal

Ian Hunter: Piano



07. I Hate Hate



Dane Clark: Drums

Andy Burton: Keyboards

Dennis Dibrizzi: Background Vocals

Andy York: Baritone Guitar, Tambourine, Background Vocals

Ian Hunter: Piano



08. Angel



Taylor Hawkins: Drums, Electric Guitars, Electric Piano, Background Vocals

Duff McKagan: Bass

Brad Whitford: Slide Guitar

Waddy Wachtel: 12-String Acoustic Guitar, Lead Electric Guitars

Ian Hunter: Piano



09. Kiss N' Make Up



Taylor Hawkins: Drums

Billy Bob Thornton: Percussion, Lead and Backup Vocals

Billy F Gibbons: Electric, Rhythm and Lead Guitars

J.D. Andrew: Bass

James Mastro: Electric Guitar

Rich Pagano: Congas

Andy Burton: Keyboards, Vibes



10. This Is What I'm Here For



Taylor Hawkins: Drums

Waddy Wachtel: Electric Rhythm and Lead Guitars

Joe Elliott: Background Vocals

Paul Page: Bass

Andy Burton: Organ

Andy York: Baritone Guitar

Ian Hunter: Piano



11. I Hate Hate (Alternate Version)



Dane Clark: Drums

Jeff Tweedy: Electric Guitars and Bass

Andy Burton: Keyboard

Dennis Dibrizzi: Background Vocal

Andy Burton: Organ

Andy York: Tambourine and Background Vocal

Ian Hunter: Piano







