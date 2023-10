26 окт 2023



Бокс-сет MOTT THE HOOPLE выйдет зимой



MOTT THE HOOPLE отметят 50-летие легендарного альбома All The Young Dudes выпуском бокс-сета восьмого декабря, содержащего:



-2LP in Gatefold Sleeve – LP1 Remastered Album / LP2 Rare Mixes and Sessions Tracks

-2CDs: CD 1 Remastered Album / CD2 Rare Mixes and Sessions Tracks

-12” Single with rare ‘Unlocked Cars’ version of “All The Young Dudes” + “One Of The Boys” (rare UK B-Side)

-72-Page Hardback Book with liner notes by Mott The Hoople and Ian Hunter biographer Campbell Devine

-2 Posters, 3 Art Prints, ‘Sea Divers’ Fan Club Card and an Individually Numbered Certificate







