"Clear Sky Is Not a Curse", новое видео ALASE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "A Matter of Time", выход которого намечен на 14 апреля на Finnish Inverse Records.



Трек-лист:



Understanding the Waves

Clear Sky Is Not a Curse

Fate’s Intervention

Unburden

Life Ahead

The Source

Out of Place

Feeling Free

Ajan kysymys







