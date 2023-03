4 мар 2023



Новое видео ALASE



Fate’s Intervention, новое видео ALASE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "A Matter of Time", выход которого намечен на 14 апреля на Finnish Inverse Records.



Трек-лист:



Understanding the Waves

Clear Sky Is Not a Curse

Fate’s Intervention

Unburden

Life Ahead

The Source

Out of Place

Feeling Free

Ajan kysymys http://www.alaseband.com/







