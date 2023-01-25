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*Новое видео группы METALLICA 60
*Немцы не хотят видеть зиговавшего вокалиста PANTERA 42
*Барабанщик OBITUARY — об альбоме METALLICA "...And Justice F... 38
*TOBY KNAPP: «Блэк — музыка не для всех!» 37
*JOE LYNN TURNER: «Сейчас в Coeдинённых Штaтaх происходит мно... 22
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Terrorizer

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25 янв 2023 : 		 TERRORIZER всё

10 авг 2021 : 		 TERRORIZER на EARACHE RECORDS

11 окт 2018 : 		 Новый альбом TERRORIZER доступен для прослушивания

30 сен 2018 : 		 Новая песня TERRORIZER

16 авг 2018 : 		 Новая песня TERRORIZER

19 июл 2018 : 		 Новый альбом TERRORIZER выйдет осенью

27 июл 2016 : 		 TERRORIZER на THE END RECORDS

20 июн 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления TERRORIZER

25 ноя 2014 : 		 Бывший барабанщик MORBID ANGEL рад, что обрёл христианскую веру

8 май 2014 : 		 Видео с выступления TERRORIZER

18 ноя 2013 : 		 Видео с выступления TERRORIZER

14 ноя 2013 : 		 Видео с выступления TERRORIZER

6 ноя 2012 : 		 Барабанщик TERRORIZER/Ex-MORBID ANGEL PETE SANDOVAL: 'Я почти полностью восстановился!'

13 июл 2012 : 		 Видео из DVD барабанщика TERRORIZER

13 мар 2012 : 		 Новое видео TERRORIZER

12 янв 2012 : 		 Новая песня TERRORIZER

17 дек 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома TERRORIZER

23 ноя 2011 : 		 Новый альбом TERRORIZER в феврале

15 июн 2011 : 		 TERRORIZER на SEASON OF MIST

4 июн 2009 : 		 Новый демо-трек TERRORIZER в сети

28 июн 2006 : 		 TERRORIZER огласили дату релиза нового альбома

6 янв 2006 : 		 TERRORIZER подписались на CENTURY MEDIA

25 июн 2005 : 		 TERRORIZER выпустят сразу несколько релизов
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TERRORIZER всё



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Pedro "Pete" Sandoval опубликовал следующее сообщение:

«Важное объявление для тех, кто спрашивает о новостях от @terrorizerofficial. Ребята, из-за нехватки времени, моего плотного графика с моей личной жизнью и @iammorbidband у меня больше нет времени работать с TERRORIZER, что означает, что не будет никакого материала TERRORIZER, всё кончено. С учётом этого я могу сказать, что новый материал @iammorbidband I AM MORBID будет потрясающим, мы порвём ваши задницы на лоскуты!

Увидимся на грядущих фестивалях, шоу и тому подобных мероприятиях I AM MORBID.

Огромное спасибо за вашу долгую и бесконечную поддержку».




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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25 янв 2023
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xRReth
Ну потому что хорош, блин. Хватит насиловать труп

просмотров: 606

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