Pedro "Pete" Sandoval опубликовал следующее сообщение:



«Важное объявление для тех, кто спрашивает о новостях от @terrorizerofficial. Ребята, из-за нехватки времени, моего плотного графика с моей личной жизнью и @iammorbidband у меня больше нет времени работать с TERRORIZER, что означает, что не будет никакого материала TERRORIZER, всё кончено. С учётом этого я могу сказать, что новый материал @iammorbidband I AM MORBID будет потрясающим, мы порвём ваши задницы на лоскуты!



Увидимся на грядущих фестивалях, шоу и тому подобных мероприятиях I AM MORBID.



Огромное спасибо за вашу долгую и бесконечную поддержку».





