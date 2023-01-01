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*Новое видео DOKKEN 34
*GEEZER BUTLER: «Не ем мясо после восьми» 31
*Боруссия грохнула IRON MAIDEN 26
*Продюсер METALLICA: «Kirk прислал мне 700 риффов!» 24
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS почти зарезали, но пока почти 18
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Terrorizer

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14 авг 2023 : 		 BRIAN WERNER в TERRORIZER

25 янв 2023 : 		 TERRORIZER всё

10 авг 2021 : 		 TERRORIZER на EARACHE RECORDS

11 окт 2018 : 		 Новый альбом TERRORIZER доступен для прослушивания

30 сен 2018 : 		 Новая песня TERRORIZER

16 авг 2018 : 		 Новая песня TERRORIZER

19 июл 2018 : 		 Новый альбом TERRORIZER выйдет осенью

27 июл 2016 : 		 TERRORIZER на THE END RECORDS

20 июн 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления TERRORIZER

25 ноя 2014 : 		 Бывший барабанщик MORBID ANGEL рад, что обрёл христианскую веру

8 май 2014 : 		 Видео с выступления TERRORIZER

18 ноя 2013 : 		 Видео с выступления TERRORIZER

14 ноя 2013 : 		 Видео с выступления TERRORIZER

6 ноя 2012 : 		 Барабанщик TERRORIZER/Ex-MORBID ANGEL PETE SANDOVAL: 'Я почти полностью восстановился!'

13 июл 2012 : 		 Видео из DVD барабанщика TERRORIZER

13 мар 2012 : 		 Новое видео TERRORIZER

12 янв 2012 : 		 Новая песня TERRORIZER

17 дек 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома TERRORIZER

23 ноя 2011 : 		 Новый альбом TERRORIZER в феврале

15 июн 2011 : 		 TERRORIZER на SEASON OF MIST

4 июн 2009 : 		 Новый демо-трек TERRORIZER в сети

28 июн 2006 : 		 TERRORIZER огласили дату релиза нового альбома

6 янв 2006 : 		 TERRORIZER подписались на CENTURY MEDIA

25 июн 2005 : 		 TERRORIZER выпустят сразу несколько релизов
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BRIAN WERNER в TERRORIZER



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Бывший вокалист VITAL REMAINS Brian Werner присоединился к возрожденному TERRORIZER.

«Некоторое время я помалкивал об этом, но теперь мне дали добро на то, чтобы объявить, что я буду вокалистом TERRORIZER вместе с Pete [Sandoval, барабаны] и David [Vincent, бас]...... пора возвращаться к работе. Я очень рад, что также буду джемовать с моим братом Richie Brown....... приготовьтесь, мир вот-вот рухнет!»






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