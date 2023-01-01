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BRIAN WERNER в TERRORIZER



Бывший вокалист VITAL REMAINS Brian Werner присоединился к возрожденному TERRORIZER.



«Некоторое время я помалкивал об этом, но теперь мне дали добро на то, чтобы объявить, что я буду вокалистом TERRORIZER вместе с Pete [Sandoval, барабаны] и David [Vincent, бас]...... пора возвращаться к работе. Я очень рад, что также буду джемовать с моим братом Richie Brown....... приготовьтесь, мир вот-вот рухнет!»











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