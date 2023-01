сегодня



Новый альбом FUNERAL WINDS выйдет зимой



FUNERAL WINDS выпустят новую работу, получившую название "Stigmata Mali", 24 февраля на Osmose.



Трек-лист:



01. Open The Wounds

02. Stigmata Mali

03. By These Hands, By Your Command

04. Odious Emanations

05. The Angles Of Darkness

06. Ferocious Revelations

07. Purified By Acausal Flames

08. The Bornless Forever





