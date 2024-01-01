×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
С Новым годом!
67
Лидер KREATOR подвел итоги года
40
NAPALM DEATH — это хаос!
35
MANOWAR продали первый за 10 лет концерт в США
22
Басист ATREYU: «Я уехал из Алабамы в маленький городок Герма...
18
JEFF LOOMIS покинул ARCH ENEMY
17
Вокалист EUROPE: «IRON MAIDEN сыграли очень важную роль»
15
Новое видео ANDRY
14
RAGE AGAINST THE MACHINE всё
11
BLAZE BAYLEY: «Иногда люди не осознают силу слов»
9
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
С Новым годом!
67
Лидер KREATOR подвел итоги года
40
NAPALM DEATH — это хаос!
35
MANOWAR продали первый за 10 лет концерт в США
22
Басист ATREYU: «Я уехал из Алабамы в маленький городок Герма...
18
все новости группы
Funeral Winds
Нидерланды
Black Metal
http://www.funeralwinds.com/
Myspace:
https://myspace.com/funeralwinds
VK.com:
https://www.instagram.com/funeralwindsofficial/
Facebook:
https://www.facebook.com/FuneralWindsBM
5 янв 2024
:
Новая песня FUNERAL WINDS
25 янв 2023
:
Новый альбом FUNERAL WINDS выйдет зимой
7 фев 2022
:
FUNERAL WINDS на Osmose Productions
сегодня
Новая песня FUNERAL WINDS
"Birthed By Pure Malevolence", новая песня FUNERAL WINDS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "333", релиз которого намечен на 26 января на Osmose.
http://www.funeralwinds.com/
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 177
1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет