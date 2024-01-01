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Новая песня FUNERAL WINDS



"Birthed By Pure Malevolence", новая песня FUNERAL WINDS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "333", релиз которого намечен на 26 января на Osmose. http://www.funeralwinds.com/







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