Новый альбом MARAUDER выйдет весной



MARAUDER выпустят новую работу, получившую название "Metal Constructions VII", десятого марта на CD и в цифровом варианте на Pitch Black Records.



Трек-лист:



“Intro”

“Strike Back Again”

“Shout It Out”

“Under Her Spell”

“Nightfall”

“Erase”

“Rock Fighters”

“The Iron Mask”

“Holy Bible”

“Never Die”

“The Son Of God”

“Father”

Metal Constructions VII by MARAUDER





