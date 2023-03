сегодня



Видео с текстом от MARAUDER



MARAUDER опубликовали официальное видео с текстом на песню “Rock Fighters”, которая взята из нового альбома Metal Constructions VII, выходящего десятого марта на Pitch Black Records:



“Intro”

“Strike Back Again”

“Shout It Out”

“Under Her Spell”

“Nightfall”

“Erase”

“Rock Fighters”

“The Iron Mask”

“Holy Bible”

“Never Die”

“The Son Of God”

“Father”

Metal Constructions VII by MARAUDER





