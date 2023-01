сегодня



Музыканты ACCEPT, SIGH, DESTINIA на альбоме ASHRAIN



Проект ASHRAIN, основанный продюсером Nozomu Wakai (Destinia / Shortino / Sigh), выпустит дебютную пластинку, получившую название "Requiem Reloaded", 14 апреля на Metalville Records. В записи материала принимали участие Peter Baltes (ex-Accept), Iuri Sanson (ex-Hibria) и Andy C (ex-Lords Of Black).



Трек-лист:



"Are You Ready For Rock?"

"Requiem For Screamer"

"Put On The Trigger"

"I Still Burn"

"Break Through The Fire"

"Symphony Of Despair"

"Believe"

"No Surrenders"

"The End Of Sorrow"

"We Fight To Win"







