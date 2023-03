сегодня



Новое видео ASHRAIN



"I Still Burn", новое видео группы ASHRAIN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Requiem Reloaded", выходящего 14 апреля на Metalville Records.



Трек-лист:



"Are You Ready For Rock?"

"Requiem For Screamer"

"Put On The Trigger"

"I Still Burn"

"Break Through The Fire"

"Symphony Of Despair"

"Believe"

"No Surrenders"

"The End Of Sorrow"

"We Fight To Win"







