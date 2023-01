сегодня



Новое видео VYPERA



"Rock N' Roll", новое видео VYPERA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Eat Your Heart Out".



Трек-лист:



1. Slow Me Down

2. Standing On The Edge

3. Spellbound

4. Sierra

5. Rock N' Roll

6. Fantasy

7. Straight For The Kill

8. Danger

9. Fool For The Night

10. Cold As Ice

11. Wingborne







