Новое видео VYPERA



"Riding On The Wind", новое видео группы VYPERA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Race Of Time", выходящего на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



"Hey You"

"Riding On The Wind"

"Mary Jane"

"Stormwind"

"Vicious"

"No Place For A Dreamer"

"Trying Hard To Run Away"

"Fool's Game"

"Speedin'"

"Daytona"

"Slave To Love"







