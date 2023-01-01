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*Немцы не хотят видеть зиговавшего вокалиста PANTERA 57
*Барабанщик OBITUARY — об альбоме METALLICA "...And Justice F... 38
*PANTERA отменили и в Австрии 25
*BRUCE DICKINSON — о своей новой сольной пластинке: «Я очень ... 17
*Новая песня OVERKILL 14
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Screamin'Demons

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|||| сегодня

Новое видео SCREAMIN'DEMONS



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"Dark Side", новое видео SCREAMIN' DEMONS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома, релиз которого намечен на этот год на Pure Steel Records.




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