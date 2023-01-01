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*THY ART IS MURDER выгнали вокалиста за трансфобные комментар... 64
*BRUCE DICKINSON выпустит альбом в начале 2024 39
*BLAZE BAYLEY: «Я взрыднул от Brave New World» 25
*Один из основателей ЗСРНР был исключён из совета директоров ... 21
*Барабанщик METALLICA: «Творчество — это важная часть нашей с... 18
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Screamin'Demons

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|||| сегодня

Новое видео SCREAMIN'DEMONS



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Enlight, новое видео SCREAMIN' DEMONS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "The New Era", релиз которого состоялся 19 мая на Pure Steel Records.




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