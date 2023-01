сегодня



Новая песня CRUACHAN



The Reaper, новая песня CRUACHAN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома The Living And The Dead:



01. The Living

02. The Queen

03. The Hawthorn

04. The Harvest

05. The Festival

06. The Ghost

07. The Crow

08. The Reaper

09. The Children

10. The Changeling

11. The Witch

12. The Dead http://www.cruachan.cjb.net







+1 -0



просмотров: 95