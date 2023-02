сегодня



INFERION переиздают дебют



Группа INFERION объявила о выпуске переиздания дебютного альбома "Given To The Ground", который будет доступен на CD и в цифровом варианте начиная с десятого февраля. Материал прошёл ремастеринг и будет содержать три бонус-трека: перезаписанные варианты "Entering Death Without A Name", "Killing Off Life" и "Religious War".



Трек-лист:



"Given To The Ground"

"Luxor Massacre"

"Entering Death Without A Name"

"Killing Off Life"

"Religious War"

"When The Fire Dies"

"Realm Of Solitude"

"Angelic Suffering"

"Further Into The Vortex"

"Entering Death Without A Name" (2023 Re-Recording) *

"Killing Off Life" (2023 Re-Recording) *

"Religious War" (2023 Re-Recording) *





* Digital-only bonus tracks







