сегодня



Новый альбом INFERION выйдет весной



INFERION выпустят новую работу, получившую название "In Inequity", 19 мая на Horror Pain Gore Death Productions.



Трек-лист:



“8 Minutes Ago”

“Son Of None”

“Grendel”

“Empty Heavens”

“Grief Demands An Answer”

“The Young Sapling Never Bends”

“Acquiesce”

“Silos”

“Colossus”

“Blood Is Black In Moonlight”







+0 -0



просмотров: 117