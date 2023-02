сегодня



Новое видео DREAMYTH



"Aletheia" (feat. Herbie Langhans), новое видео DREAMYTH, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Aletheia”, выход которого намечен на 14 апреля.



Трек-лист:



1. Creatio Ex Nihilo (Intro) – 1:10

2. Odyssey – 4:02

3. Aletheia – 5:03

4. In this Nightmare – 4:27

5. The Curse of the Erinyes – 3:55

6. Dreamland – 6:18

7. Firelove – 7:22

8. Fairytale – 4:55

9. My Delight – 4:55

10. Down to the Moon – 5:19

11. In Aeternum (Outro) – 2:27

12. Cuento de Hadas (Bonus track) – 4:56







+0 -0



просмотров: 182