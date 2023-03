сегодня



Новое видео DREAMYTH



Odyssey feat. Eduardo Guilló (Crusade of Bards, Sun of the Dying), новое видео DREAMYTH, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Aletheia”, выход которого намечен на 14 апреля.



Трек-лист:



1. Creatio Ex Nihilo (Intro) – 1:10

2. Odyssey – 4:02

3. Aletheia – 5:03

4. In this Nightmare – 4:27

5. The Curse of the Erinyes – 3:55

6. Dreamland – 6:18

7. Firelove – 7:22

8. Fairytale – 4:55

9. My Delight – 4:55

10. Down to the Moon – 5:19

11. In Aeternum (Outro) – 2:27

12. Cuento de Hadas (Bonus track) – 4:56







+0 -0



просмотров: 48