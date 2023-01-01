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Новое видео ROTTEN SOUND



"Suburban Bliss", новое видео ROTTEN SOUND, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Apocalypse", релиз которого намечен на 31 марта на Season of Mist.



Трек-лист:



1. Pacify (0:42)

2. Equality (0:46)

3. Sharing (1:46)

4. Apocalypse (1:05)

5. Suburban Bliss (1:41)

6. Renewables (0:55)

7. Newsflash (1:21)

8. Digital Bliss (1:17)

9. True and False (0:19)

10. Denialist (1:46)

11. Nothingness (0:28)

12. Fight Back (1:04)

13. Patriots (1:15)

14. Ownership (0:47)

15. Science (0:49)

16. Empowered (1:57)

17. Breach (1:20)

18. Inflation (1:24)







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