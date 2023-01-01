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*Немцы не хотят видеть зиговавшего вокалиста PANTERA 57
*PANTERA отменили и в Австрии 25
*BRUCE DICKINSON — о своей новой сольной пластинке: «Я очень ... 19
*Новая песня OVERKILL 17
*Вокалист RAINBOW: «Я дважды намеревался наложить на себя рук... 17
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Rotten Sound

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2 фев 2023 : 		 Новое видео ROTTEN SOUND

17 дек 2022 : 		 Новая песня ROTTEN SOUND

21 фев 2018 : 		 Новая песня ROTTEN SOUND

23 авг 2013 : 		 Новое видео ROTTEN SOUND

17 янв 2013 : 		 Новый миньон ROTTEN SOUND доступен для прослушивания

12 дек 2012 : 		 Видео с текстом от ROTTEN SOUND

15 ноя 2012 : 		 ROTTEN SOUND на SEASON OF MIST

9 мар 2011 : 		 Новый альбом ROTTEN SOUND доступен для прослушивания

17 фев 2011 : 		 Новое видео ROTTEN SOUND

26 янв 2011 : 		 Новое видео ROTTEN SOUND

15 янв 2011 : 		 Новая песня ROTTEN SOUND

11 янв 2011 : 		 Трек-лист нового альбома ROTTEN SOUND

20 дек 2010 : 		 Новый альбом ROTTEN SOUND выйдет в марте

24 апр 2010 : 		 Новый миньон ROTTEN SOUND доступен для прослушивания

15 мар 2010 : 		 Две новые песни ROTTEN SOUND

22 янв 2010 : 		 Новый миньон ROTTEN SOUND выйдет в марте

19 ноя 2009 : 		 ROTTEN SOUND подписали контракт с Relapse Records
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Новое видео ROTTEN SOUND



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"Suburban Bliss", новое видео ROTTEN SOUND, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Apocalypse", релиз которого намечен на 31 марта на Season of Mist.

Трек-лист:

1. Pacify (0:42)
2. Equality (0:46)
3. Sharing (1:46)
4. Apocalypse (1:05)
5. Suburban Bliss (1:41)
6. Renewables (0:55)
7. Newsflash (1:21)
8. Digital Bliss (1:17)
9. True and False (0:19)
10. Denialist (1:46)
11. Nothingness (0:28)
12. Fight Back (1:04)
13. Patriots (1:15)
14. Ownership (0:47)
15. Science (0:49)
16. Empowered (1:57)
17. Breach (1:20)
18. Inflation (1:24)




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