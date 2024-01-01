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*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я с трудом хожу, еще чуть-чуть и всё... 46
*NIGHTWISH от TARJA 20
*Гитарист IRON MAIDEN: «Wasted Years попала на альбом случайн... 18
*MICHAEL KISKE готов приехать к вокалисту HELLOWEEN: «Тут тем... 17
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Rotten Sound

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18 дек 2024 : 		 Новое видео ROTTEN SOUND

15 апр 2023 : 		 Новое видео ROTTEN SOUND

29 мар 2023 : 		 Новый альбом ROTTEN SOUND доступен для прослушивания

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13 фев 2023 : 		 Новое видео ROTTEN SOUND

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17 дек 2022 : 		 Новая песня ROTTEN SOUND

21 фев 2018 : 		 Новая песня ROTTEN SOUND

23 авг 2013 : 		 Новое видео ROTTEN SOUND

17 янв 2013 : 		 Новый миньон ROTTEN SOUND доступен для прослушивания

12 дек 2012 : 		 Видео с текстом от ROTTEN SOUND

15 ноя 2012 : 		 ROTTEN SOUND на SEASON OF MIST

9 мар 2011 : 		 Новый альбом ROTTEN SOUND доступен для прослушивания

17 фев 2011 : 		 Новое видео ROTTEN SOUND

26 янв 2011 : 		 Новое видео ROTTEN SOUND

15 янв 2011 : 		 Новая песня ROTTEN SOUND

11 янв 2011 : 		 Трек-лист нового альбома ROTTEN SOUND

20 дек 2010 : 		 Новый альбом ROTTEN SOUND выйдет в марте

24 апр 2010 : 		 Новый миньон ROTTEN SOUND доступен для прослушивания

15 мар 2010 : 		 Две новые песни ROTTEN SOUND

22 янв 2010 : 		 Новый миньон ROTTEN SOUND выйдет в марте

19 ноя 2009 : 		 ROTTEN SOUND подписали контракт с Relapse Records
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Новое видео ROTTEN SOUND



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Agony (featuring Mieszko Talarczyk / Nasum), новое видео ROTTEN SOUND, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Murderworks”, выход которого намечен на третье января:

1. Targets
2. Void
3. Revenge
4. Lies
5. Doom
6. Iq
7. Insects
8. Seeds
9. Suffer
10. Obey
11. Edge
12. Lobotomy
13. Insane
14. Agony




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