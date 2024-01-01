сегодня



Новое видео ROTTEN SOUND



Agony (featuring Mieszko Talarczyk / Nasum), новое видео ROTTEN SOUND, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Murderworks”, выход которого намечен на третье января:



1. Targets

2. Void

3. Revenge

4. Lies

5. Doom

6. Iq

7. Insects

8. Seeds

9. Suffer

10. Obey

11. Edge

12. Lobotomy

13. Insane

14. Agony http://www.rottensound.com







+0 -0



просмотров: 224

