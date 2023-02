сегодня



Видео с текстом от GYRDLEAH



GYRDLEAH опубликовали официальное видео с текстом к песня "VVitch", которая взята из нового альбома “Spellbinder”, выходящего 31 марта.



Трек-лист:



Stab The Lamb

Gyfu

Gathered For The Murder

Approaching Gyrdleah

Speak Of The Devil

Spellbinder

VVitch

Six Hundred Threescore And Six

Outro







