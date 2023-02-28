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*Журнал Rolling Stone включил альбом METALLICA "St. Anger" в ... 52
*MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH 33
*Бывший гитарист MEGADETH заявил, что DAVE MUSTAINE не может ... 27
*Видео с текстом от AXEL RUDI PELL 17
*Пополнение в NERVOSA 14
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Gyrdleah

*
Страна
United KingdomВеликобритания
| - |

|||| сегодня

Новая песня GYRDLEAH



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Spellbinder, новая песня GYRDLEAH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома “Spellbinder”, выходящего 31 марта.




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28 фев 2023
gravitgroove
Очередной любитель побаловаться с маминой косметикой.
28 фев 2023
C
Crane76
Очередной англичанин решил поиграть в блэцк митолизда, какое же позерство
28 фев 2023
R
RoniN
Парень опоздал на два десятилетия и судя по унылому виду он это понимает)
28 фев 2023
M
Mike Barlow
Да, вот был блэк-металл, жанр новый, не всем понятный, опасный и тп. И вот уже как хард-рок с Хаммондом... Объект ностальгии тех, кто тогда был молод и ретроспективного восхищения не заставших.

просмотров: 376

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