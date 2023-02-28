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Журнал Rolling Stone включил альбом METALLICA "St. Anger" в ...
52
MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH
33
Бывший гитарист MEGADETH заявил, что DAVE MUSTAINE не может ...
27
Видео с текстом от AXEL RUDI PELL
17
Пополнение в NERVOSA
14
все новости группы
Gyrdleah
Великобритания
Black Metal
-
Facebook:
https://www.facebook.com/gyrdleah/
28 фев 2023
:
Новая песня GYRDLEAH
1 фев 2023
:
Видео с текстом от GYRDLEAH
сегодня
Новая песня GYRDLEAH
Spellbinder, новая песня GYRDLEAH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома “Spellbinder”, выходящего 31 марта.
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28 фев 2023
gravitgroove
Очередной любитель побаловаться с маминой косметикой.
28 фев 2023
C
Crane76
Очередной англичанин решил поиграть в блэцк митолизда, какое же позерство
28 фев 2023
R
RoniN
Парень опоздал на два десятилетия и судя по унылому виду он это понимает)
28 фев 2023
M
Mike Barlow
Да, вот был блэк-металл, жанр новый, не всем понятный, опасный и тп. И вот уже как хард-рок с Хаммондом... Объект ностальгии тех, кто тогда был молод и ретроспективного восхищения не заставших.
просмотров: 376
1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
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Рецензии
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Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).