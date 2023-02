сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома HALIPHRON



Группа HALIPHRON, в состав которой входят музыканты GOD DETHRONED, IZEGRIM, BLEEDING GODS, опубликовала обложку и трек-лист дебютного альбома "Prey", за сведение и мастеринг которого отвечал Mendel bij de Leij из MBDL Productions (Severe Torture, For I am King).



Трек-лист:



“Let The World Burn (Intro)”

“The Killing Spree”

“Mother Of All Evil”

“Perfect Existence”

“Prey”

“Human Inferno”

“The Resistance”

“Schizophrenia” (CD / Digital Bonus Track)

“Unidentified Mass”







