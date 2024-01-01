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Íîâîñòè
Íîâîñòè.Ðóñ
Âèäåî
Êîíöåðòû
Ðåïîðòàæè
Ãðóïïû
Ðåöåíçèè
Èíòåðâüþ
Ñòèëè
Ãðàôèêà
Ôîðóì
Ññûëêè
Êîíòàêòû
Âèíèë RED HOT CHILI PEPPERS âûéäåò ëåòîì
32
Ãèòàðèñò EXODUS: «Åñëè òû âåðèøü â Áîãà, íó è äÿòåë æå!»
27
Áðèòíè ïîñîâåòîâàëà ñåìåéêè OSBOURNE îò.. ñÿ îò íå¸
22
Áàðàáàíùèê IRON MAIDEN óæå íå ìîæåò èãðàòü "Caught Somewhere...
19
SHARON OSBOURNE: «Åñòü îäèí èç IRON MAIDEN, çàâèäóþùèé ìîåìó...
19
KERRY KING: «SLAYER è äî Åâðîïû äîåäåò»
17
Ó÷àñòíèêè BLACK SABBATH çà Àñòîí Âèëëó!
17
BILL WARD ãîòîâ ê êîíöåðòó ñ BLACK SABBATH
17
METALLICA, OZZY OSBOURNE, VAN HALEN, SCORPIONS ñ ñïèñêå õóäø...
16
KINGS OF THRASH îòêðûëè òóð
15
Ôðàçà, èìÿ ãðóïïû
Ãðóïïû â ñòèëå
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Äàòà :
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Haliphron
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27 èþë 2024
:
Íîâûé àëüáîì HALIPHRON âûéäåò îñåíüþ
4 ôåâ 2023
:
Îáëîæêà è òðåê-ëèñò íîâîãî àëüáîìà HALIPHRON
23 ñåí 2022
:
Âèäåî ñ òåêñòîì îò HALIPHRON
ñåãîäíÿ
Íîâûé àëüáîì HALIPHRON âûéäåò îñåíüþ
HALIPHRON îïóáëèêîâàëè òðåéëåð ê íîâîìó àëüáîìó Anatomy Of Darkness, ðåëèç êîòîðîãî íàìå÷åí íà 25 îêòÿáðÿ íà Listenable Records:
“Opus Addicere”
“Silent Escape”
“Feasting On Flesh”
“Black Star”
“Buried Truth”
“Double Or Nothing”
“Epitome Of Perfection”
“Art Of The Blade”
“Anatomy Of Darkness”
+0
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Êîììåíòàðèè ìîãóò äîáàâëÿòü òîëüêî
çàðåãèñòðèðîâàííûå
ïîëüçîâàòåëè.
Âû ìîæåòå çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå èëè çàëîãèíèòüñÿ ÷åðåç
ñîöèàëüíûå ñåòè
(èêîíêè ââåðõó ñàéòà).
Ñîîáùåíèé íåò
ïðîñìîòðîâ: 64
1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Åñëè âû íàøëè íà ýòîé ñòðàíèöå îøèáêó èëè åñòü êîììåíòàðèè è ïîæåëàíèÿ, òî
ñîîáùèòå íàì îá ýòîì
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