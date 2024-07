Íîâûé àëüáîì HALIPHRON âûéäåò îñåíüþ

сегодн€



Ќовый альбом HALIPHRON выйдет осенью



HALIPHRON опубликовали трейлер к новому альбому Anatomy Of Darkness, релиз которого намечен на 25 окт€бр€ на Listenable Records:



УOpus AddicereФ

УSilent EscapeФ

УFeasting On FleshФ

УBlack StarФ

УBuried TruthФ

УDouble Or NothingФ

УEpitome Of PerfectionФ

УArt Of The BladeФ

УAnatomy Of DarknessФ







+0 -0



просмотров: 64