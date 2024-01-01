Íîâûé àëüáîì HALIPHRON âûéäåò îñåíüþ

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HALIPHRON îïóáëèêîâàëè òðåéëåð ê íîâîìó àëüáîìó Anatomy Of Darkness, ðåëèç êîòîðîãî íàìå÷åí íà 25 îêòÿáðÿ íà Listenable Records:

“Opus Addicere”
“Silent Escape”
“Feasting On Flesh”
“Black Star”
“Buried Truth”
“Double Or Nothing”
“Epitome Of Perfection”
“Art Of The Blade”
“Anatomy Of Darkness”

HALIPHRON Announce Anatomy Of Darkness Album; Teaser Streaming




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