Новая песня IRON CURTAIN



"Metal Gladiator", новая песня группы IRON CURTAIN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Metal Gladiator", выход которого запланирован на 24 февраля на Dying Victims Productions.



Трек-лист:



"Crossing The Acheron"

"Burn In Hell"

"RattleSnake"

"Metal Gladiator"

"Rough Riders"

"Stormbound"

"The Running Man"







