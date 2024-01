сегодня



Новое видео IRON CURTAIN



"Devil's Eyes", новое видео группы IRON CURTAIN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Savage Dawn, выходящего 23 февраля на Dying Victims Productions:



"The Aftermath"

"Devil's Eyes"

"Gypsy Rocker"

"Thy Wolf"

"Калашников 47"

"Rattlesnake"

"Tyger Speed"

"Evil is Everywhere"

"Jericho Trumpet (Stuka)"

"Savage Dawn"







