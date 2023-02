сегодня



THROW THE FIGHT нашли лейбл



THROW THE FIGHT сообщили о заключении контракта с лейблом Long Branch Records, на котором состоится релиз нового альбома, работа над которым идёт вместе с Josh'ем Gilbert'ом и Joseph'ом McQueen'ом (As I Lay Dying, Bad Wolves, Spiritbox, Light The Torch, Upon a Burning Body).



Ryan Baustert: «Мы невероятно рады сотрудничеству с Long Branch Records и командой SPV, и нам очень приятно сотрудничать с лейблом, который понимает, чего мы пытаемся достичь. У Long Branch потрясающий послужной список — они занимаются продвижением групп и развитием одних из самых интересных артистов в роке и металле в настоящее время».







