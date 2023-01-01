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*PANTERA отменили и в Австрии 26
*OZZY OSBOURNE завязывает с турами 24
*Вокалист RAINBOW: «Я дважды намеревался наложить на себя рук... 20
*BRUCE DICKINSON — о своей новой сольной пластинке: «Я очень ... 19
*Потери в NERVOSA 18
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Throw the Fight

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THROW THE FIGHT нашли лейбл



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THROW THE FIGHT сообщили о заключении контракта с лейблом Long Branch Records, на котором состоится релиз нового альбома, работа над которым идёт вместе с Josh'ем Gilbert'ом и Joseph'ом McQueen'ом (As I Lay Dying, Bad Wolves, Spiritbox, Light The Torch, Upon a Burning Body).

Ryan Baustert: «Мы невероятно рады сотрудничеству с Long Branch Records и командой SPV, и нам очень приятно сотрудничать с лейблом, который понимает, чего мы пытаемся достичь. У Long Branch потрясающий послужной список — они занимаются продвижением групп и развитием одних из самых интересных артистов в роке и металле в настоящее время».

THROW THE FIGHT Sign To Long Branch Records, Announce European Tour




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