Новое видео THROW THE FIGHT



"Lost Without You", новое видео группы THROW THE FIGHT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Strangeworld, выходящего 30 июня на Long Branch Records. Продюсерами материала были Josh Gilbert и Joseph McQueen (As I Lay Dying, Bad Wolves, Light The Torch, Upon A Burning Body).



Трек-лист:



"Cover Your Tracks"

"Obey"

"Lost Without You"

"Sorry, Not Sorry"

"Hourglass"

"Shadow Self"

"Lost In The Lies"

"Snake Mountain"

"Wake Up!"







