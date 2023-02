сегодня



Видео с текстом от WEIGHT OF EMPTINESS



WEIGHT OF EMPTINESS опубликовали официальное видео с текстом на песню "Wolves". Этот трек взят из нового альбома "Withered Paradigma", выход которого намечен на седьмое марта на Sliptrick Records.



Трек-лист:



"Mutrümtun (The Calling)"

"Defrosting"

"0440"

"Wolves"

"Vital End"

"Beyond The Marinas"

"Black State Council"

"Storm Within"

"Oblivion Collector"

"Solstice Haze"

"The Awakening"







