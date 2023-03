25 мар 2023



Новое видео WEIGHT OF EMPTINESS



"Defrosting", новое видео группы WEIGHT OF EMPTINESS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Withered Paradigma", выход которого состоялся седьмого марта на Sliptrick Records.



Трек-лист:



"Mutrümtun (The Calling)"

"Defrosting"

"0440"

"Wolves"

"Vital End"

"Beyond The Marinas"

"Black State Council"

"Storm Within"

"Oblivion Collector"

"Solstice Haze"

"The Awakening"







