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*Потери в NERVOSA 21
*Вокалист RAINBOW: «Я дважды намеревался наложить на себя рук... 21
*Зара Ларссон появилась в платье с элементами оформления BURZ... 17
*Басист SEX PISTOLS выпускает сольный альбом 12
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Ponte del diavolo

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PONTE DEL DIAVOLO нашли лейбл



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PONTE DEL DIAVOLO сообщили о заключении контракта с Season Of Mist:

«Для нас большая честь и одновременно с этим мы гордимся тем, что присоединились к семье Season of mist. Через три года после начала этого путешествия мы завершили трилогию EP, которая была хорошо принята, гораздо выше наших ожиданий, и принесла нам большое удовольствие. Мы намерены сохранить нашу музыкальную концепцию с настоящим демоническим подтекстом, в самом чистом и свободном смысле этого слова. На нашей первой пластинке вы услышите нечто новое, подлинное и по-настоящему глубокое».



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