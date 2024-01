сегодня



“Covenant”, новое видео PONTE DEL DIAVOLO, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома 'Fire Blades From The Tomb, релиз которого намечен на 16 февраля на Season Of Mist:



"Covenant"

"Red As The Sex Of She Who Lives In Death"

"La Razza"

"Nocturnal Veil"

"Zero"

"The Weeping Song"







