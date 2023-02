6 фев 2023



Новое видео DARK EMBRACE



Personal Hell, новое видео DARK EMBRACE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Dark Heavy Metal", выход которого намечен на 24/02/2023 на Massacre Records:



Dark Heavy Metal

Never Seen The Sun

Personal Hell

Endless Months

Metal Is Religion

Life And Legacy

This Is The Rain

Time Is Telling

Bitter End MMXXII







