Новое видео DARK EMBRACE



"The Dark Land", новое видео DARK EMBRACE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Land Of Witches", выход которого состоялся 29/11/2024 на Massacre Records:



"We, The Witches"

"Orcavella"

"The Dark Land"

"My Darkest End"

"A Blaze In The Sky"

"Never Betray You"

"A Place To Hide"

"Witch Tower"

"In The Snow" http://www.darkembrace.net/







