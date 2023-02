сегодня



Видео с текстом от DISCREATION



DISCREATION опубликовали официальное видео с текстом к новому треку "Iron Times", который будет включен в выходящий 24 марта одноименный альбом:



Iron Times

Steel Legions

Bringer Of Demise

Blood Ritual

Deus Lo Vult

The Battle Rages On

God Of War

Maschinenkrieg

Mercenary

I Am The Sword (CD Bonus Track) http://www.discreation.de







