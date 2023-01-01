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Новое видео METALLICA
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MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH
44
Видео с первого шоу FEAR FACTORY с новым вокалистом
20
Вокалистка ARCH ENEMY прикинулась русалкой. Дельфина не нашл...
20
Видео с текстом от AXEL RUDI PELL
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Видео с выступления FEAR FACTORY
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Барабанщик SLIPKNOT: «Мы больше похожи на спортивную команду...
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Басист ANTHRAX: «Просыпаюсь я, значицца, в кровище, и бац!»
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Новое видео и концертный альбом от CRADLE OF FILTH
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Новый альбом CEMETARY выйдет в этом году
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по
Новое видео METALLICA
62
MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH
44
Видео с первого шоу FEAR FACTORY с новым вокалистом
20
Вокалистка ARCH ENEMY прикинулась русалкой. Дельфина не нашл...
20
Видео с текстом от AXEL RUDI PELL
17
все новости группы
Discreation
Германия
Death Metal
http://www.discreation.de
Myspace:
http://www.myspace.com/discreationmetal
Facebook:
https://www.facebook.com/Discreation
3 мар 2023
:
Видео с текстом от DISCREATION
7 фев 2023
:
Видео с текстом от DISCREATION
13 май 2015
:
Новое видео DISCREATION
27 мар 2015
:
Новая песня DISCREATION
28 авг 2013
:
Обложка и трек-лист нового альбома DISCREATION
31 дек 2005
:
DISCREATION выложили новый видео-клип
сегодня
Видео с текстом от DISCREATION
DISCREATION опубликовали официальное видео с текстом к новому треку "Iron Times", который будет включён в выходящий 24 марта одноименный альбом.
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Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
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Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет