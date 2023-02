сегодня



VONAVIBE нашли лейбл



VONAVIBE заключили контракт с Eclipse Records, на котором 25 мая состоится релиз нового альбома "Bleed to Life".



Трек-лист:



Left For Dead

Run n’ Hide

Vonavibe

Hold On

Paint It Black

All That Remains

Beyond Tolerance

Break Your Sky

Song 9

Come Undone

Alive







+0 -0



просмотров: 94