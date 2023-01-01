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*Три дэтовых альбома от вокалиста SIX FEET UNDER 45
*DAVID ELLEFSON — о METALLICA: «Они открыли все двери на пути... 15
*Фронтмен METALLICA получил роль в новом фильме 13
*Видео с выступления FEAR FACTORY 11
*MARTY FRIEDMAN намекает 8
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Vonavibe

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|||| сегодня

Новое видео VONAVIBE



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Run n’ Hide, новое видео VONAVIBE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома Bleed To Life, выход которого намечен на 26 мая на Eclipse Records:




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