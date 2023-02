все новости группы







Yskelgroth

Испания

-

-

Myspace: https://myspace.com/yskelgroth





8 фев 2023 : Новая песня YSKELGROTH



сегодня



Новая песня YSKELGROTH



Primal Expulsion, новая песня YSKELGROTH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Bleeding of the Hideous", выход которого намечен на четвертое апреля.



Состав:



Dave Rotten – Vocals

(Avulsed, Holycide, Christ Denied, Putrevore, Weaponry, Decrapted...)

Vicente J. – Guitars & Bass

(Unbounded Terror, Golgotha, Holycide, Bis·nte, Decrapted...)

Javier Fernández – Drums, Synths & Guitars

(TodoMal, The Heretic, Nexus-6, Harmpit...)







+0 -0



просмотров: 119