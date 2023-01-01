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*MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH 62
*Видео с первого шоу FEAR FACTORY с новым вокалистом 20
*Вокалистка ARCH ENEMY прикинулась русалкой. Дельфина не нашл... 20
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Yskelgroth

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Страна
SpainИспания
Стиль
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Видео с текстом от YSKELGROTH



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"Prone to Gobble Life", новая песня YSKELGROTH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Bleeding of the Hideous", выход которого намечен на четвёртое апреля.

Состав:

Dave Rotten — вокал (Avulsed, Holycide, Christ Denied, Putrevore, Weaponry, Decrapted...)
Vicente J. — гитара и бас (Unbounded Terror, Golgotha, Holycide, Bis·nte, Decrapted...)
Javier Fernández — барабаны, синтезаторы и гитара (TodoMal, The Heretic, Nexus-6, Harmpit...)




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