Видео с текстом от YSKELGROTH



"Prone to Gobble Life", новая песня YSKELGROTH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Bleeding of the Hideous", выход которого намечен на четвёртое апреля.



Состав:



Dave Rotten — вокал (Avulsed, Holycide, Christ Denied, Putrevore, Weaponry, Decrapted...)

Vicente J. — гитара и бас (Unbounded Terror, Golgotha, Holycide, Bis·nte, Decrapted...)

Javier Fernández — барабаны, синтезаторы и гитара (TodoMal, The Heretic, Nexus-6, Harmpit...)







