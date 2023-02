сегодня



Видео с текстом от SHORES OF NULL



SHORES OF NULL опубликовали официальное видео с текстом к песне "My Darkest Years", которая взята из альбома "The Loss Of Beauty", выходящего 24 марта на Spikerot Records в следующих вариантах:



– CD Digipak

– LP ‘WOE’ (Oxblood Red)

– LP ‘EPHEMERAL’ (Transparent Red/Silver Galaxy ) – Spikerot exclusive, limited to 100 hand-numbered copies

– T-Shirt/Tank Tops/Longsleeve/Hoodie

– Bundles



Трек-лист:



Transitory

Destination Woe

The Last Flower

Darkness Won’t Take Me

Nothing Left To Burn

Old Scars

The First Son

A Nature In Disguise

My Darkest Years

Fading As One

A New Death Is Born



Bonus Tracks (CD and digital only):



Underwater Oddity

Blazing Sunlight







+0 -0



просмотров: 221