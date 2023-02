сегодня



Новое видео SHORES OF NULL



"My Darkest Years", новое видео группы SHORES OF NULL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Loss Of Beauty", выходящего 24 марта на Spikerot Records в следующих вариантах:



– CD Digipak

– LP ‘WOE’ (Oxblood Red)

– LP ‘EPHEMERAL’ (Transparent Red/Silver Galaxy ) – Spikerot exclusive, limited to 100 hand-numbered copies

– T-Shirt/Tank Tops/Longsleeve/Hoodie

– Bundles



Трек-лист:



Transitory

Destination Woe

The Last Flower

Darkness Won’t Take Me

Nothing Left To Burn

Old Scars

The First Son

A Nature In Disguise

My Darkest Years

Fading As One

A New Death Is Born



Bonus Tracks (CD and digital only):



Underwater Oddity

Blazing Sunlight







+0 -0



просмотров: 81