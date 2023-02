9 фев 2023



Новое видео ARCHON ANGEL



"Fortress", новое видео группы ARCHON ANGEL, в состав которой входит Zak Stevens (Circle II Circle, Savatage, Trans-Siberian Orchestra), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома II, выходящего 14 апреля на Frontiers Music Srl:



"Wake Of Emptiness"

"Avenging The Dragon"

"Fortress"

"Quicksand"

"Away From The Sun"

"Afterburn"

"I Will Return"

"One Last Reflection"

"Bulletproof"

"Shattered"

"Lake Of Fire"







+0 -0



просмотров: 165