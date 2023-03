Видео с текстом от ARCHON ANGEL

сегодня



Frontiers Music Srl опубликовали официальное видео с текстом на песню ARCHON ANGEL "Afterburn", которая взята из альбома II, выходящего 14 апреля на Frontiers Music Srl:



"Wake Of Emptiness"

"Avenging The Dragon"

"Fortress"

"Quicksand"

"Away From The Sun"

"Afterburn"

"I Will Return"

"One Last Reflection"

"Bulletproof"

"Shattered"

