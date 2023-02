сегодня



Новая песня MEDEVIL



"The Signal", новая песня группы MEDEVIL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Mirror In The Darkness", выход которого запланирован на седьмое апреля.



Трек-лист:



“Dead Before Birth”

“Among Thieves”

“Pray For Me”

“The Signal”

“Smoke And Mirrors”

“Weight Of The Crown”

“Mirror In The Darkness”

“Gateways”

“Veiled”

“No Peace In Rest”







