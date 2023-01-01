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*Новое видео METALLICA 77
*Три дэтовых альбома от вокалиста SIX FEET UNDER 30
*Видео с выступления FEAR FACTORY 15
*DAVID ELLEFSON — о METALLICA: «Они открыли все двери на пути... 14
*Видео с выступления FEAR FACTORY 11
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Medevil

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|||| сегодня

Новая песня MEDEVIL



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“Pray For Me”, новая песня группы MEDEVIL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Mirror In The Darkness", выход которого запланирован на седьмое апреля.

Трек-лист:

“Dead Before Birth”
“Among Thieves”
“Pray For Me”
“The Signal”
“Smoke And Mirrors”
“Weight Of The Crown”
“Mirror In The Darkness”
“Gateways”
“Veiled”
“No Peace In Rest”

MEDEVIL Delve Into A Dense And Proggy Atmosphere With "Pray For Me"; Visualizer




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