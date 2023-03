сегодня



Новая песня MEDEVIL



“Pray For Me”, новая песня группы MEDEVIL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Mirror In The Darkness", выход которого запланирован на седьмое апреля.



Трек-лист:



“Dead Before Birth”

“Among Thieves”

“Pray For Me”

“The Signal”

“Smoke And Mirrors”

“Weight Of The Crown”

“Mirror In The Darkness”

“Gateways”

“Veiled”

“No Peace In Rest”







+0 -0



просмотров: 70