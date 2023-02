сегодня



Новый альбом SLEEP TOKEN выйдет весной



SLEEP TOKEN выпустят новую работу, получившую название "Take Me Back To Eden", 19 мая на Spinefarm. Это завершающая часть трилогии, начатой в 2019 году альбомом "Sundowning".



Трек-лист:



01. Chokehold

02. The Summoning

03. Granite

04. Aqua Regia

05. Vore

06. Ascensionism

07. Are You Really Okay?

08. The Apparition

09. DYWTYLM

10. Rain

11. Take Me Back To Eden

12. Euclid







